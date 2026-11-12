NICHIREI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NICHIREI hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat NICHIREI 1,18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at