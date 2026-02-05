NICHIREI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NICHIREI ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NICHIREI die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent auf 1,23 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at