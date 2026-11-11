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11.11.2026 06:31:29
NICHIREI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NICHIREI ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NICHIREI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
NICHIREI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 26,35 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,93 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 188,32 Milliarden JPY gegenüber 176,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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