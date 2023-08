NICHIREI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NICHIREI hat am 02.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2023 endete.

Es stand ein EPS von 38,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIREI noch ein Gewinn pro Aktie von 32,83 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 163,97 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at