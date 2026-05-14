NICHIREKI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

NICHIREKI ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NICHIREKI die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,62 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent auf 21,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

NICHIREKI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 149,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 164,90 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 75,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte NICHIREKI einen Umsatz von 75,75 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at