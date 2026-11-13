NICHIREKI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NICHIREKI gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 30,39 JPY. Im letzten Jahr hatte NICHIREKI einen Gewinn von 35,57 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 20,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,51 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at