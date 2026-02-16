NICHIREKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NICHIREKI hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 78,00 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 22,64 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at