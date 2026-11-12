NICHIRIN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NICHIRIN äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 63,61 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NICHIRIN noch ein Gewinn pro Aktie von 83,26 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,98 Prozent auf 20,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at