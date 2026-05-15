NICHIRIN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NICHIRIN präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 129,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NICHIRIN in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,80 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at