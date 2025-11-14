NICHIWA SANGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NICHIWA SANGYO hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,43 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,34 JPY je Aktie generiert.

NICHIWA SANGYO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at