NICHIWA SANGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NICHIWA SANGYO äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,27 JPY, nach 10,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NICHIWA SANGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at