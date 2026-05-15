NICHIWA SANGYO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NICHIWA SANGYO präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 16,78 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,770 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 11,38 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,92 JPY. Im Vorjahr waren 17,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 45,58 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 48,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at