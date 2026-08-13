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13.08.2026 06:31:29
NICHIWA SANGYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
NICHIWA SANGYO hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NICHIWA SANGYO 11,83 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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