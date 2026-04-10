Nicholas Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nicholas Financial stellte am 07.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,2 Millionen USD gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at