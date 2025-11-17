Nicholas Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nicholas Financial äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at