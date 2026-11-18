Während das zuletzt deutlich verteuerte bundesweite Klimaticket 2027 um zwei Prozent valorisiert wird, steigen die Preise für die regionale Variante bzw. die Jahreskarten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland um 3,3 bzw. 3,4 Prozent. Das Oberösterreich-Klimaticket kostet ab Anfang 2027 um zwei Prozent mehr, Salzburg verzichtet auf eine Verteuerung. Andere Bundesländer haben bereits im Lauf des Jahres die Preise erhöht.

Für Aufsehen hat bereits gesorgt, dass die Wiener Linien die Jahreskarte für die Kernzone Wien erneut verteuern - und dass sie das Ticket künftig jedes Jahr an die Inflation anpassen wollen. Das war bisher nicht der Fall. Der einst unter Rot-Grün fixierte Preis von 365 Euro blieb jahrelang unverändert. Erst seit heuer müssen 467 Euro berappt werden. Kommendes Jahr werden bei Einmalzahlung und ohne Ermäßigung dann 483,10 Euro fällig, wie kürzlich verkündet wurde. Das ist ein Plus von rund 3,4 Prozent.

In Niederösterreich und dem Burgenland gleichermaßen gültig ist das VOR KlimaTicket Region. Es wird ab dem 1. Jänner 2027 bei Vollpreis und Einmalzahlung jährlich 570 Euro kosten. Der bisherige Tarif liegt hier bei 552 Euro. Damit fällt die Teuerung mit rund 3,3 Prozent ähnlich wie in Wien aus.

Oberösterreich valorisiert um zwei Prozent, Salzburg verzichtet

Die verschiedenen Varianten des Oberösterreich-Klimatickets werden um rund zwei Prozent teurer: Der Preis für das KlimaTicket OÖ Gesamt steigt von 703 auf 717 Euro. Die günstigste Variante - ohne die Städte Linz, Wels und Steyr - kostete bisher 467 Euro, kommendes Jahr sind es 476 Euro. Der Preis für das KlimaTicket OÖ Regional+Linz wird von 633 Euro auf 646 Euro erhöht, die Varianten OÖ Regional+Wels bzw. OÖ Regional+Steyr kosten künftig 626 statt bisher 614 Euro.

In Salzburg wird sich der Preis für das regionale Klimaticket im kommenden Jahr nicht erhöhen, es kostet regulär weiterhin 399 Euro. Für junge Menschen unter 26 Jahren, Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung belaufen sich die Kosten ebenfalls unverändert auf 299 Euro.

Steiermark und Kärnten erhöhten Preis bereits im Juli, Tirol im April

In der Steiermark wurde der Preis für das Klimaticket Steiermark (Classic) zuletzt im Juli 2026 von 514 auf 532 Euro angehoben, was in etwa 3,5 Prozent entsprach. Ob es im Jahr 2027 wieder zu einer Erhöhung kommt, werde voraussichtlich im März 2027 entschieden, hieß es aus dem Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Klar ist allerdings, dass das Klimaticket für Bewohnerinnen und Bewohner mit Hauptwohnsitz in Graz bald nicht mehr um 100, sondern nur noch um 60 Euro billiger sein wird. Die Stadt Graz schießt nämlich diese Summe zu, muss die Höhe aber aufgrund von Sparmaßnahmen reduzieren. Kärnten hat ebenfalls bereits im Juli den Preis erhöht - von 430 auf 449 Euro, das sind rund 4,4 Prozent.

Auch in Tirol erfolgt eine allfällige Erhöhung nicht zum Jahreswechsel. Vorerst war noch nicht klar, um wie viel das Klimaticket ab April im Bundesland teurer werden wird. Seitens des Verkehrsverbund Tirol hieß es, dass die konkrete Preisgestaltung für das kommende Jahr voraussichtlich im Jänner 2027 feststehen werde. Derzeit könne man daher noch keine Angaben zu einer möglichen Anpassung machen. Im heurigen April wurde der Preis für das Klimaticket von 590 auf 625,60 Euro (rund sechs Prozent) erhöht.

Ärger über Tarifreform in Vorarlberg

Auch Vorarlberg hat bereits zur Jahresmitte die Preise erhöht: Seit 1. Juni 2026 kostet das regionale Klimaticket regulär 448 Euro (plus 3,3 Prozent). Beim Kauf kann man 52 Euro abziehen, damit kommt man also auf 396 Euro. Alternativ zu diesem Sofortrabatt wählbar sind Vergünstigungen für eine Radbox, ein Carsharing-Angebot oder die Ticketapp "FAIRTIQ". 2025 lag der Klimaticket-Preis noch bei 434 Euro. Diese Preissteigerung stand öffentlich kaum in der Diskussion, ganz anders als die Umstellung im Öffi-Tarifsystem: Seit Einführung im Juni beklagen Nutzer und Nutzerinnen Preissteigerungen und fehlende Praxistauglichkeit. SPÖ und Grüne verlangten im Landtag bisher vergeblich eine Rücknahme der Tarifreform. Das Land und Vorarlberger Verkehrsverbund (VVV) betonten, viele Tickets seien nun billiger, versprachen wegen der anhaltenden Kritik aber eine Evaluierung. 2025 verzeichnete der VVV mit über 92.000 Verkäufen einen neuen Höchststand bei Klimatickets, gegenüber 2016 ein Zuwachs von 40 Prozent.

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