UniCredit Aktie
WKN DE: A2DK2B / ISIN: IT0005239378
|
20.04.2026 17:30:25
"Nicht ausreichend vorbereitet": UniCredit unkt über Zukunftsfähigkeit der Commerzbank
Die UniCredit greift nach der Commerzbank und gibt sich betont entspannt. Die nächsten eineinhalb Jahre geschehe praktisch nichts - egal wie das Übernahmeangebot ausfällt. Grundsätzlich aber, so die Italiener, gebe es bei der Coba erheblich Luft nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A. Az.
Analysen zu UniCredit S.p.A. Az.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|36,35
|1,37%