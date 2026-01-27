Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.01.2026 22:51:00
Nicht erlaubt: Microsoft könnte Schulkinder für Werbezwecke verfolgen
Österreichische Schulen zahlen für Schüler Microsoft-Software. Ohne Wissen der Schulen oder Kinder platziert Microsoft Cookies. Eine Beschwerde hat Erfolg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
