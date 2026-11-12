Nicht genug Lehrlinge: Mangel bei mittlerer Ausbildung droht

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Die Zahl der Lehrlinge in Österreich geht seit Jahren zurück. Dies könne zu einer "Verknappung im mittleren Qualifikationssegment" führen, warnt eine Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) im Auftrag der Supermarktkette Spar. Die Zahl derer, die sich in einer Lehre befinden, habe sich von 1980 bis 2025 fast halbiert. Es werden Maßnahmen eingemahnt, die den Einstieg in die Lehre fördern und Abbrüche verringern.

Insbesondere ein Imagewandel sei für eine Erholung der Lehrlingszahlen von großer Bedeutung. "Es gibt bei Bildung nicht nur einen Weg", sagte Spar-Geschäftsführer Alois Huber bei der Studienpräsentation am Donnerstag. Viele Menschen hätten das Bild im Kopf, dass man die Schule mit der Matura abschließen und anschließend eine Universität besuchen müsse. "Das müssen wir durchbrechen, weil es auch andere Wege gibt, die gleich durchlässig sind", so Huber.

Ende 2025 befanden sich in Österreich 102.878 junge Menschen in einer Lehre. Dies sei der niedrigste Stand seit den 1970er-Jahren. Den höchsten Stand an Lehrlingen gab es 1980, als 194.089 junge Menschen dabei waren, eine Lehre zu absolvieren. Auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler in Berufsschulen gemessen an allen berufsbildenden Schulformen ging über die Jahre zurück. Waren es Anfang der 70er-Jahre noch rund 65 Prozent, sank dieser Anteil auf zuletzt knapp unter 38 Prozent - allerdings stabilisierte sich der Wert seit den frühen 2000er-Jahren.

Demografischer Wandel verschärft Situation

Dazu kommt der demografische Wandel, der sich am Arbeitsmarkt bemerkbar macht. 2025 sei erstmals die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) zurückgegangen und soll laut Prognosen weiter sinken. Die aus dem Erwerbsleben ausscheidenden Jahrgänge verfügten dabei deutlich häufiger über eine mittlere Ausbildung als die nachrückende Generation. Für jene junge Generation müsse man die Möglichkeiten einer Lehre mit oder nach der Matura sichtbarer machen, sagte der Spar-Vorstandsvorsitzende Hans Reisch: "Das müssen wir stärker vor den Vorhang holen."

Eine zunehmende Verknappung in diesem mittleren Qualifikationssegment und ein damit einhergehender Fachkräftemangel könne negative Folgen für das Wirtschaftswachstum haben, warnen Wifo und Spar. Es müsse daher gegengesteuert werden. Dazu würden die kommenden Jahre ein Zeitfenster bieten: Noch bis Mitte der 2030er-Jahre werde die Zahl der 15 bis 19-jährigen laut Prognosen steigen (ohne aber die Abgänge bei älteren Generationen ausgleichen zu können). Danach soll die Alterskohorte der 15 bis 19-jährigen auch in absoluten Zahlen sinken.

Dass nicht genügend junge Menschen eine Lehre absolvieren, liegt aber nicht nur an einem gesunkenen Interesse an dieser Ausbildungsform. Die Studie weist darauf hin, dass die Zahl der beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden 2025 auf 9.166 gestiegen sei, während die Zahl der offenen Lehrstellen auf etwas unter 7.000 gesunken sei. Die Gewerkschaft Bau-Holz forderte am Donnerstag vor diesem Hintergrund, Betriebe die Lehrplätze anbieten bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufträgen zu bevorzugen.

spo/fel/flof

WEB https://www.wifo.ac.at/