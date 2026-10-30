Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
30.10.2026 08:41:00
Nicht mehr die US-Regierung: Anthropic jetzt größter Kunde von SpaceX
Lange war die US-Regierung der größte Einzelkunde von SpaceX. Das ändert sich jetzt, wie die aktuellen Geschäftszahlen untermauern.
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