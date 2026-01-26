Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
26.01.2026 11:28:00
Nicht mehr Tim Cook: John Ternus ist Apples neuer „Designchef“
Seit Abgang von COO Jeff Williams hatte Apples CEO beim Design das letzte Wort. Nun darf der Hardwarechef ran – als potenzieller Cook-Nachfolger?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Apple-Aktie im Sinkflug: Chancen oder Risiken vor der Zahlenvorlage? (finanzen.at)
|
20.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Goldman Sachs-Aktie im Plus: Milliardengewinn dank Ausstieg aus Apple-Card-Geschäft (dpa-AFX)
|
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
|
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Apple Inc.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|209,75
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.