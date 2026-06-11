HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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11.06.2026 10:44:59
Nicht mit Unternehmen abgestimmt: Britischer Milliardär will Hugo Boss feindlich übernehmen
Hugo Boss steckt mitten in einer Neuausrichtung. Die geänderte Strategie soll die Effizienz verbessern. Nun greift der britische Milliardär Mike Ashley nach dem schwäbischen Modekonzern. Das Unternehmen ist davon offenbar wenig begeistert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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