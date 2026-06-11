HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.06.2026 10:44:59

Nicht mit Unternehmen abgestimmt: Britischer Milliardär will Hugo Boss feindlich übernehmen

Hugo Boss steckt mitten in einer Neuausrichtung. Die geänderte Strategie soll die Effizienz verbessern. Nun greift der britische Milliardär Mike Ashley nach dem schwäbischen Modekonzern. Das Unternehmen ist davon offenbar wenig begeistert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten