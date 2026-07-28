Nomad Holdings Aktie
WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057
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28.07.2026 16:09:00
Nicht nur für Maker: Project Nomad - Internet zum Mitnehmen (ohne Internet)
Wenn die Mumien-Apokalypse kommt: Ein Wissensserver zum Selbstbauen rettet die letzten verbleibenden ungewickelten Maker. Schöne Headline aber mal ernsthaft…Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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25.02.26
|Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)