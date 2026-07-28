Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Nomad Holdings Aktie

Nomad Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112D1 / ISIN: VGG6564A1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 16:09:00

Nicht nur für Maker: Project Nomad - Internet zum Mitnehmen (ohne Internet)

Wenn die Mumien-Apokalypse kommt: Ein Wissensserver zum Selbstbauen rettet die letzten verbleibenden ungewickelten Maker. Schöne Headline aber mal ernsthaft…Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd

mehr Nachrichten