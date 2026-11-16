NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.11.2026 23:10:37
Nicht nur Nvidia unter Druck: KI-Werte ziehen Wall Street nach unten
Nvidia rutscht ab - und die Wall Street hinterher. Vor allem Halbleiterwerte haben einen schweren Stand an den US-Börsen. Doch auch Tech-Riesen wie Meta und Alphabet gehen mit Verlusten aus dem Tag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
22:34
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|141,92
|-4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.