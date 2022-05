Nichts wie hin! Vernetztes Entertainment auf dem Vodafone-Messestand

Vodafone zeigt auf diesjähriger ANGA COM verschiedenste Unterhaltungs- und KonnektivitätslösungenFernsehen & Streaming mit GigaTV sowie Online-Fitness mit Gymondo und der Giga AR AppGebäude-Konnektivität für die Wohnungswirtschaft und die 5G Redbox Campus-Lösung für UnternehmenSuper WLAN – wie Vodafone künftig das heimische WLAN-Erlebnis verbessertVom 10. bis 12. Mai findet sie in Köln mit mehr als 300 Ausstellern endlich wieder statt: Die ANGA COM, Europas führende Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online. Unter dem Motto ‚Connect und Entertain‘ können Fachbesucher sich am Vodafone-Messestand (Halle 8/Stand A22) über die neuesten Breitband-Technologien und Konnektivitätslösungen aus der Vodafone-Welt informieren. Erstmals präsentiert das Unternehmen auch Super WLAN – ein Ansatz, mit dem Vodafone das WLAN in den heimischen vier Wänden künftig verbessert. Auf dem jeweils hochkarätig besetzten Digital- und Mediengipfel des Kongresses ist Vodafone mit Privatkunden-Geschäftsführer Andreas Laukenmann vertreten.Zu den diesjährigen Topthemen der ANGA COM 2022 zählen: Gigabit Networks, 5G, OTT & AppTV, Video Streaming sowie Smart City und Smart Home. Daran angelehnt zeigt Vodafone, der mit über 13 Millionen Fernseh-Kunden größte TV-Anbieter Deutschlands, auf seinem Messestand die TV- und Entertainment-Plattform GigaTV. Zu sehen sein wird auch das neue Giga AR Fitness Paket, das aus einer Augmented Reality Fitness-App und der Light Smartbrille von Nreal besteht. Interessenten aus der Wohnungswirtschaft können sich über Gebäude-Konnektivität 4.0 informieren – ein technologie- und anbieterneutrale Gebäude-Management-System speziell für die Wohnungswirtschaft. Zentraler Baustein von 5G Campus-Netzen ist die Vodafone Redbox. In ihr steckt ein komplettes 5G-Netz. Und das hat Vodafone auch zur ANGA COM mitgenommen.Auch in den Fachforen und Podiumsveranstaltungen des Messe begleitenden Kongressteils ist Vodafone vertreten. Teilnehmen als Sprecher werden Andreas Laukenmann (Geschäftsführer Privatkunden), Michael Jungwirth (Director Public Policy & External Affairs), Lars Riedel (Head of Consumer Entertainment & TV), Stephan Korehnke (Director Regulatory Affairs,) und Johanna Heyden (Head of Future Business & Cooperations).Das Kongressprogramm auf der ANGA COM 2022 mit Vodafone-Beteiligung:Dienstag, 10.05.​Digitalgipfel: Netze, Dienste, Konnektivität: Wie schaffen wir den digitalen Aufbruch?​ (11.30 Uhr; mit Andreas Laukenmann)Mediengipfel: Streaming und TV – Neue Konzepte für den perfekten Mix (13.30 Uhr; mit Andreas Laukenmann)​OTT, Streaming und AppTV: Wie bestehen wir im Wettbewerb mit den Global Playern? (16.30 Uhr; mit Lars Riedel)Mittwoch, 11.05.​TKG-Novelle: Glasfaser-Regulierung, Mitnutzung, Kundenschutz – Zwischenbilanz und Ausblick​ (16.30 Uhr; mit Dr. Stephan Korehnke)​Donnerstag, 12.05.​Smart City und 5G: Netze, Dienste, Geschäftsmodelle​ (10.00 Uhr; mit Johanna Heyden)Smart Sustainability: Nachhaltigkeit gelingt nur mit Digitalisierung​ (13.00 Uhr; mit Michael Jungwirth)Details und Anmeldung zur ANGA COM: www.angacom.deDer Beitrag Nichts wie hin! Vernetztes Entertainment auf dem Vodafone-Messestand erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.