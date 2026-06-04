Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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04.06.2026 23:36:15
Nick Bilton, New ‘60 Minutes’ Chief, Pledges Independence
Nick Bilton said he had consulted with the program’s remaining correspondents: Lesley Stahl, Jon Wertheim and Bill Whitaker. All three were deliberating whether to stay with the show, two people said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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