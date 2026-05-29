Nickel 28 Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nickel 28 Capital hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at