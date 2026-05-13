Nickel Asia hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nickel Asia hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,03 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nickel Asia 0,040 PHP je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,06 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 2,83 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at