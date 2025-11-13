Nickel Asia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nickel Asia hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nickel Asia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,64 Milliarden PHP im Vergleich zu 7,40 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at