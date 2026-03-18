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18.03.2026 06:31:28
Nickel Creek Platinum hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Nickel Creek Platinum präsentierte am 16.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Nickel Creek Platinum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,230 CAD. Im Vorjahr waren -0,300 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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