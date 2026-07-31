Nickel Creek Platinum vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nickel Creek Platinum hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nickel Creek Platinum -0,080 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at