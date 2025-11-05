Nickel Creek Platinum: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nickel Creek Platinum hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at