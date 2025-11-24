Nicoccino vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nicoccino präsentierte in der am 21.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen SEK gegenüber 0,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

