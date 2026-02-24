Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
24.02.2026 06:01:53
Nicola Mai: «Wir sind auf dem Weg zu einem neuen europäischen Safe Asset»
Europa hinkt hinterher, der Rückstand beim Wirtschaftswachstum wird in den nächsten Jahr sogar noch grösser. Doch der Zusammenhalt der Eurozone ist heute viel stärker als in der Finanzkrise, so dass sich auch das hochverschuldete Frankreich weiterhin recht günstig finanzieren kann. Pimco-Bonitätsanalyst Nicola Mai erläutert, warum er Staatsanleihen generell favorisiert und welche Länder dabei besonders attraktiv sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!