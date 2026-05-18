Nicola Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nicola Mining veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nicola Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14900 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,5 Millionen CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at