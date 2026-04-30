Nicola Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nicola Mining präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,82 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at