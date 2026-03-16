Condo Aktie
WKN DE: A40HW5 / ISIN: SE0020845089
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16.03.2026 10:02:00
Nicolas Cage just bought a new 2-unit luxury condo for $6.5 million in a coveted Manhattan building
Hollywood star Nicolas Cage has reportedly snapped up a sprawling two-bedroom condo in the heart of Manhattan for $6.5 million—and took out a $4.55 million mortgage for the deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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