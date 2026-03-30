Nicolet Bankshares Aktie
WKN DE: A2AJ03 / ISIN: US65406E1029
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30.03.2026 20:37:48
Nicolet Bankshares Director Converts Options as Bank Enters New Era With MidWestOne Deal
Robert Atwell, director of Nicolet Bankshares (NYSE:NIC), reported the exercise of 10,000 stock options followed by the sale of 3,331 shares of Common Stock for a total transaction value of approximately $502,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($150.67).* 1-year price change calculated as of March 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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