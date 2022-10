Nicolet Bankshares legte Quartalsergebnis vor

Nicolet Bankshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 54,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at