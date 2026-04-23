Nicolet Bankshares öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nicolet Bankshares hat am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nicolet Bankshares in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 183,5 Millionen USD im Vergleich zu 131,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at