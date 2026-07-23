Nicolet Bankshares stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nicolet Bankshares hat sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nicolet Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 138,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at