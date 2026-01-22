|
22.01.2026 06:31:28
Nicolet Bankshares stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nicolet Bankshares gab am 20.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nicolet Bankshares 2,19 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nicolet Bankshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 133,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Nicolet Bankshares ein EPS von 8,05 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 556,52 Millionen USD, während im Vorjahr 520,63 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.