NIDEC Aktie
WKN: 878403 / ISIN: JP3734800000
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30.09.2026 15:57:40
Nidec Announces Financial Restatement Over Prior-Year Distributions, Stock Up
(RTTNews) - Wednesday, Nidec Corp. (NIB.F) announced that the total amount of dividends of surplus paid and share repurchase conducted in prior fiscal years exceeded the distributable amount calculated in accordance with the Japanese Companies Act and the Regulation on Corporate Accounting.
This comes as the company submitted Annual Security Report for the fiscal year ended March 31, 2026, to the Kanto Local Finance Bureau, and retrospectively restated financial statements of prior fiscal years.
Following this, the company apologized for the inconvenience and concern caused to our shareholders, investors and other stakeholders.
Nidec's stock was trading at 13.08 euros, up 4.79 percent on the Frankfurt Exchange.
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