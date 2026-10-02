NIDEC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NIDEC stellte am 30.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,92 JPY gegenüber 25,92 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 722,35 Milliarden JPY – ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIDEC 661,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 492,510 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 143,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,87 Prozent auf 2 708,71 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 607,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at