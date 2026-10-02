Nidec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nidec hat am 30.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nidec 0,080 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,42 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at