NIDEC Aktie
WKN: 878403 / ISIN: JP3734800000
|
02.06.2026 08:14:35
Nidec Reports ISS's Recommendation To Vote In Favor Of Proposals At General Meeting
(RTTNews) - Nidec (6594.T) announced that Institutional Shareholder Services, a proxy advisory firm, has issued a report recommending that shareholders vote for all proposals to be entered at the company's General Meeting of Shareholders scheduled for June 18, 2026. The company believes that ISS's recommendation demonstrates their understanding of revitalization initiatives, as well as the proposals to be resolved at this Regular General Meeting, including the new Board of Directors structure.
Nidec requested that shareholders review the Notice of the 53rd Regular General Meeting of Shareholders and support the proposals for Nidec's revitalization.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NIDEC Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu NIDEC Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NIDEC Corp.
|15,34
|1,62%
|Nidec CorpShs American Deposit.Receipt Repr. 0.25 Sh
|4,25
|-11,46%