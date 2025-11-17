Nidec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nidec ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nidec die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nidec 4,50 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at