NIDEC Aktie
WKN: 878403 / ISIN: JP3734800000
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27.10.2026 10:44:32
Nidec to sue founder for role in Japan’s biggest accounting fraud in a decade
Decision comes after report said Shigenobu Nagamori should bear liability for issues that inflated profits by $1bn over multiple yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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