NIDEC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NIDEC hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,40 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NIDEC 16,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 664,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIDEC einen Umsatz von 645,65 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at