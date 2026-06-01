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01.06.2026 06:31:29
Nidhi Granites vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Nidhi Granites veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 INR gegenüber -1,090 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 167,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 61,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 103,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,60 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,40 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 654,87 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 43,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 457,46 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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